UEL recebe mais 3.700 estudantes nesta segunda-feira

Aos poucos, os espaços da UEL (Universidade Estadual de Londrina) vão sendo preenchidos com a presença de estudantes. As aulas tiveram início em 24 de janeiro, mas o retorno presencial vem sendo gradativo, conforme diretriz aprovada pela Câmara de Graduação da UEL. Nas duas primeiras semanas de aula, 2.892 estudantes retornaram para as salas de aula e na semana passada, outros 565 alunos. Nesta segunda-feira (14), mais 3.700 universitários voltaram ao campus, totalizando cerca de oito mil estudantes em formato presencial.

No próximo dia 21, são aguardados mais 563 alunos e em março, a Universidade prevê a volta presencial para todos os 13 mil estudantes. “Na semana pós-carnaval, devemos receber mais dois mil alunos, especialmente das turmas de direito, chegando a mais de 11 mil universitários. Na semana do dia 28 de março, nossa expectativa é chegar aos 100%”, diz.

'A ENERGIA É DIFERENTE'





Nesta manhã, a recepção dos estudantes se deu em 20 cursos de graduação como artes cênicas, biblioteconomia, biomedicina (algumas séries), arquitetura, ciências da computação, história, engenharia elétrica, engenharia civil, psicologia, entre outros. “A energia é diferente, assim como o convívio com os colegas. Estou retornando presencial hoje, me sentindo muito segura e com uma expectativa muito boa. O aprendizado em casa é diferente, sem o mesmo rendimento”, comenta Maria Beatriz Oliveira Vila, estudante de psicologia.





'DO JEITO QUE TEM QUE SER'

Para as estudantes Andrea Batista e Amanda Figueiredo, do curso de farmácia, a expectativa pelo retorno presencial era alto. "Não era mais possível adiar esse retorno. Nosso curso tem muitas aulas práticas e fazer isso de forma remota tem seus prejuízos. Em tempos de pandemia, nenhum lugar é 100% seguro, mas vejo todos fazendo sua parte, tomando os cuidados possíveis”, diz Figueiredo. Além da aprendizagem, elas ainda destacam outros ganhos. “A gente queria muito essa volta para vivenciar também a vida na universidade, do jeito que tem que ser”, afirma Batista.





A diretora de Assuntos Acadêmicos e Pró-reitora de Graduação em exercício, Maria Elisa Cestari, comenta que a comunidade interna tem observado um cuidado extremo por parte dos estudantes para que não haja contaminação e destaca que todo o planejamento de retorno escalonado foi feito de acordo com os cursos, em relação ao número de estudantes, aulas práticas e espaços físicos, seguindo as orientações do Plano de Contingência contra a Covid-19 da UEL.





“O retorno presencial gradativo considerou ainda os impactos em toda a cidade. Quando a gente pensa em 13 mil estudantes vindo para a UEL em uma única semana, pensamos na movimentação do transporte público, nas estadias e no sistema de saúde também. O retorno escalonado acontece no momento em que o serviço de saúde está reorganizado diante da onda da (variante) ômicron. Temos que pensar que essa população de estudantes que vêm de fora de Londrina também irá usar o serviço de saúde, caso necessário”, pontua.





