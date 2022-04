UEL tem eleição direta e eletrônica para escolha da nova reitoria

A comunidade universitária vai às urnas nesta terça-feira (12) para eleger o novo reitor e vice-reitor da UEL (Universidade Estadual de Londrina) para a gestão 2022/2026. Pela primeira vez o pleito será realizado de forma eletrônica, das 8 às 22 horas, via sistema SAELE, software público, que deverá facilitar a participação dos membros da comunidade com economia e agilidade, possibilitando a divulgação do resultado de forma célere e confiável. O segundo turno está agendado para 27 de abril.

Conforme a Resolução que estabelece Regimento Eleitoral, aprovado em dezembro passado, a eleição direta para escolha dos novos dirigentes da UEL é a primeira etapa para composição da lista tríplice que será elaborada pelo Conselho Universitário para ser enviada ao Governador, para a nomeação do Reitor e Vice-reitor. Os novos dirigentes tomam posse em 10 de junho próximo.

De acordo com o Regimento Eleitoral, podem participar da votação professores e agentes universitários em pleno exercício das funções ou em licença com vencimentos, além dos estudantes de graduação e de pós-graduação regularmente matriculados. Nesta eleição o Regimento também considerou eleitores, no seu artigo 3º, parágrafo 1º, os docentes e agentes com contrato de trabalho por prazo determinado.





Ao todo mais de 21.494 mil eleitores poderão participar do pleito, sendo que a votação não é obrigatória. O colégio eleitoral da UEL é formado por 17.336 estudantes de graduação e de pós-graduação. Ao todo são 1615 professores efetivos e temporários e 2.543 agentes universitários (efetivos e temporários) aptos a votar. A votação será realizada de acordo com o voto paritário proporcional, com o mesmo peso para cada uma das três categorias de eleitores.





Para votar os eleitores devem acessar a página do SAELE, selecionar a categoria à qual pertencem e clicar em “votar”. Em seguida, devem fazer loginn com número de matrícula ou chapa funcional. Uma tela será aberta onde o eleitor poderá conferir os números das chapas. Depois de checar o candidato escolhido e digitar o número correspondente à chapa, o eleitor deve confirmar o voto. Há também a possibilidade de votar em “Branco” ou “Nulo”, digitando as letras “B” ou “N” na tela de votação.

A Comissão Eleitoral e a ATI (Assessoria de Tecnologia da Informação) disponibilizaram um tutorial para que a comunidade universitária se familiarize com o sistema de votação online – Acesse AQUI o tutorial.