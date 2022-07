UEL vai aplicar provas da primeira fase do Vestibular 2023 em cinco cidades do Paraná

Nesta edição, além de Londrina, as provas serão aplicadas nas cidades de Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama





O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da UEL aprovou nesta quinta-feira (30) a resolução do Vestibular 2023, que reúne as especificações sobre todo o processo seletivo. A novidade trazida no documento é a descentralização da primeira fase do Vestibular, marcada para dia 5 de março de 2023. Nesta edição, além de Londrina, as provas serão aplicadas nas cidades de Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama.

A resolução define que as provas da segunda fase, entre os dias 2 a 4 de abril do próximo ano, e a prova de Habilidades Específicas do curso de Música, aplicada ainda este ano, no dia 4 de dezembro, serão realizadas exclusivamente em Londrina.





De acordo com Sandra Regina Garcia, responsável pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), o objetivo é possibilitar que candidatos de todas as regiões do Paraná e de outros estados participem do Vestibular da UEL. Ela lembra que a descentralização se iniciou no Vestibular 2020, mas foi suspensa nas edições seguintes devido à pandemia da Covid-19. “Foi uma experiência importante realizar em Curitiba e Cascavel e agora queremos ampliar”, disse.





A reitora da UEL, Marta Favaro, destacou a relevância da ação. “Nós temos o compromisso institucional de levar e divulgar os nossos cursos para toda a comunidade”.

Outro ponto definido na resolução é a quantidade de vagas ofertadas pela UEL nas diferentes formas de ingresso. Das 3.100 vagas, 2.541 vagas serão pelo Vestibular e outras 559 pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu). O documento estará disponível nos próximos dias no site da Cops. As informações também serão publicadas no Manual do Candidato do Vestibular UEL 2023.