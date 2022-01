UEM abre inscrições para cursos de inglês, francês e alemão

O projeto Cipe (Cursos de Idiomas para Públicos Específicos) da UEM (Universidade Estadual de Maringá) está com inscrições abertas para cursos de inglês, francês e alemão. As vagas são destinadas a crianças a partir dos 7 anos, adolescentes a partir dos 11 e adultos, da comunidade interna e externa.

A iniciativa é do ILG (Instituto de Línguas) da UEM. As inscrições encerram nesta quarta-feira (2) e devem ser feitas por meio do preenchimento e envio de um formulário específico, onde o candidato deve indicar o curso e horário desejados. Formulários enviados após 2 de fevereiro serão desconsiderados.

"O preenchimento e envio do formulário não garantem a vaga no curso pretendido. Os inscritos serão classificados de acordo com a ordem de envio dos formulários. Devem aguardar o edital com a lista de convocação dos selecionados para efetuar a matrícula. Essa lista será divulgada no dia 3 de fevereiro", disse a coordenadora Geral do Cipe, Milena Paula de Oliveira Alonso.





As matrículas serão feitas entre os dias 4 e 8 de fevereiro, conforme instruções a serem divulgadas no edital de convocação. A maioria das aulas ocorrerão de forma presencial, com início em 18 de fevereiro. Uma turma de inglês terá aulas online para atender estudantes de outras localidades. "Isso permite que pessoas de outras cidades ou de outros campus da UEM participem. Chamamos atenção, ainda, para as aulas diferenciadas que o Cipe oferece para crianças", completa a coordenadora.





Os valores das turmas Kids, para crianças de 7 a 8 anos, e Juniors, para crianças de 9 a 10 anos, são de R$ 525,00 (filhos de servidores da UEM) e R$ 609,00 (comunidade externa). Já as turmas Pre-teens, de 11 a 13 anos, Inglês para profissionais, a partir dos 17, Inglês 40+, para alunos a partir dos 40 anos, Língua e cultura francesa e Alemão, para estudantes a partir dos 15, terão o valor de R$ 609,00 (aluno servidor/filho de servidor/aluno da UEM) e R$ 684,00 (comunidade externa).

Para mais informações sobre a seleção acesse o Edital de Inscrições, disponível no site do ILG. É possível tirar dúvidas escrevendo para o e-mail [email protected]