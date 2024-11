UEM aplica provas do PAS para quase 24 mil estudantes neste domingo

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) aplica neste domingo (1º) as provas do PAS (Processo de Avaliação Seriada) 2024. Quase 24 mil candidatos estão inscritos no concurso que oferta vagas de graduação para ingresso na instituição.





As provas serão em Londrina, Maringá (Noroeste) e outras nove cidades paranaenses – Apucarana (Centro-Norte), Campo Mourão (Noroeste), Cascavel (Oeste), Cianorte (Noroeste) , Goioerê (Noroeste) , Ivaiporã (Vale do Ivaí) , Loanda (Noroeste), Paranavaí (Noroeste) e Umuarama (Noroeste) . O ensalamento está disponível no Menu do Candidato, acessado via site da CVU (Comissão do Vestibular Unificado) ou App Vestibular UEM.





Os portões estarão abertos a partir do meio-dia e os candidatos poderão ter acesso às salas de prova das 13h20 às 13h50. A CVU orienta que os estudantes cheguem ao local de prova com ao menos uma hora de antecedência.





Em cinco horas de avaliação, os candidatos deverão responder a 40 questões de alternativas múltiplas e escrever uma redação com, no mínimo, 15 linhas. Inscritos nas etapas 1 e 2 do PAS responderão questões de conhecimentos gerais, língua portuguesa, literaturas em língua portuguesa e língua estrangeira.





Já a prova destinada aos candidatos da terceira etapa inclui, também, questões de conhecimentos específicos, a depender do curso pretendido.





Participam do PAS estudantes de ensino médio de escolas públicas ou privadas cadastradas junto à UEM. A avaliação ocorre de forma seriada: ao final de cada ano do ensino médio, os estudantes realizam uma prova que contempla conteúdos específicos da série em que estão matriculados. O desempenho obtido em cada etapa é acumulado e determina o escore final do estudante no concurso.

Neste ano, o processo seletivo recebeu, ao todo, 23.926 inscrições – 824 candidatos a mais em relação a 2023. Os 3,2 mil inscritos na terceira etapa do PAS concorrem a 374 vagas em mais de 70 cursos de graduação da UEM: 209 para ampla concorrência e 165 via política de cotas sociais, para negros e Pessoas com Deficiência (PcD).

O processo prevê o ingresso dos aprovados em março de 2025, quando o calendário acadêmico da UEM voltará a coincidir com o calendário civil. O próximo ano letivo terá início em março e término em dezembro do ano que vem.

Os gabaritos provisórios estarão disponíveis a partir das 10h de segunda-feira (2), dia seguinte à prova. Já o resultado final do PAS 2024 será publicado em 31 de janeiro de 2025.

Mais informações sobre o concurso podem ser encontradas no Manual do Candidato e no edital de abertura do concurso, disponíveis no site da CVU e no App Vestibular UEM. Em caso de dúvidas, é possível consultar a Secretaria Virtual da CVU.