UEM divulga homologação das inscrições do PAS e Vestibular 2021

A CVU (Comissão Central do Vestibular Unificado) da UEM (Universidade Estadual de Maringá) publicou na tarde desta sexta-feira (12) o Edital de Homologação dos cursos de graduação ao PAS (Processo de Avaliação Seriada) e Vestibular 2021, além do Edital de Concorrência para este último.

Ao todo, foram 23.843 inscrições homologadas para o PAS (11.340, etapa 1; 6880 etapa 2; 5623 etapa 3) e 14.536 para o Vestibular.

A aplicação da prova do Vestibular será no dia 20 de fevereiro de 2022, nas cidades de Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí e Umuarama – todas no Paraná.





Já o PAS será em 27 de março de 2022 nas cidades de Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Paranavaí e Umuarama – todas no Paraná.





O resultado final do Vestibular será divulgado no dia 20 de abril de 2022, juntamente com o da Etapa 3 do PAS. Já os resultados das etapas 1 e 2 do PAS estarão disponíveis no dia 20 de maio de 2022 no site da CVU.