UEM vai abrir inscrições para os vestibulares de Inverno e EaD nesta quinta

A Comissão Central do Vestibular Unificado (CVU) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulgou o período de inscrições para o Vestibular EaD e para o Vestibular de Inverno 2024. Para os dois concursos elas serão realizadas exclusivamente pela internet ou por meio do app Vestibular UEM, no período de 2 de maio a 5 de junho.





Para que as inscrições sejam homologadas é necessário fazer o pagamento integral da taxa correspondente até 7 de junho.

O Vestibular de Inverno 2024 oferece 1.108 vagas em mais de 70 cursos, enquanto o EaD disponibiliza 755 vagas em cursos como Ciências Biológicas, Física, História, Letras Português/Inglês e Pedagogia, distribuídos nos 21 polos da instituição.





O edital das inscrições homologadas será publicado em 11 de junho, e os locais de prova divulgados a partir de 14 de junho, com aplicação em 14 de julho. Os candidatos aprovados no Vestibular EaD ingressarão neste ano, enquanto os aprovados no Vestibular de Inverno apenas em 2025.

Para mais informações, consulte os editais: Vestibular de Inverno 2024 e Vestibular EaD 2024. Acesse: https://www.vestibular.uem.br/





A UEM mantém as novas regras adotadas há um ano para as inscrições ao Vestibular de Inverno, como a opção de cada candidato se inscrever em três cursos diferentes, que não precisam ser de uma mesma área. Por isso, a prova deixou de contar com as questões de Conhecimentos Específicos.

“Esta é mais uma oportunidade para os estudantes da nossa região, de todo o Paraná e de todo o Brasil de ingressarem em nossa universidade”, destacou o reitor da UEM, Leandro Vanalli.





“O conjunto de mudanças resultou em um aumento no ingresso nas séries iniciais dos cursos da nossa universidade, uma conquista que foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEP). Observamos também uma redução na abstenção. Esperamos que neste vestibular de inverno estes números sejam ainda mais positivos”, disse.





Segundo a coordenadora-geral da CVU, Márcia do Nascimento Brito, desde 2023 a prova é a mesma para todos os candidatos inscritos, exceto na seção de língua estrangeira, na qual o candidato pode escolher entre espanhol, francês ou inglês.





“Durante o processo de inscrição, o candidato fará as opções de cursos pretendidos seguindo uma ordem de preferência, dentre os cursos constantes do edital de abertura do Concurso Vestibular. O objetivo principal dessas alterações foi proporcionar maior acesso dos candidatos aos cursos de graduação da UEM”, acrescentou.