Uenp vai exigir comprovante de vacinação para volta presencial

A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) aprovou em dezembro de 2021 um protocolo de biossegurança contra a Covid-19 para o retorno das atividades presenciais para graduação e pós-graduação, previsto para 2 de fevereiro. Dentre as medidas estabelecidas, está a obrigatoriedade da comprovação de vacinação ou apresentação de atestado médico que comprove a impossibilidade clínica de vacinação. Os estudantes têm até 20 de janeiro para entregar o comprovante de vacinação e o termo de ciência e comprometimento pelo Suap (Sistema Unificado de Administração Pública).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A instituição é formada por três campi nos municípios de Jacarezinho, onde fica a reitoria, Bandeirantes e Cornélio Procópio. A comunidade universitária reúne cerca de 7 mil pessoas, entre professores, alunos, funcionários e estagiários.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O protocolo foi aprovado pelo Consuni (Conselho Universitário) e pelo Comitê de Elaboração do Plano de Contingência da Covid-19 na Uenp, que conta com a presença de profissionais da área da saúde. “É um protocolo muito criterioso e traz as novas regras de convívio no ambiente da universidade e mais algumas questões que consideramos necessárias, como a vacinação”, disse Fátima Aparecida da Cruz Padoan, reitora da instituição.





“A Uenp tem um perfil diferente de outras universidades, já que cerca de 70% de nossos alunos se deslocam de ônibus de outras cidades para as aulas diariamente. Então é uma preocupação a mais, porque esses alunos compartilharão o mesmo ambiente”, complementou a reitora.





Dentre as 17 normas do protocolo, que é válido para toda comunidade universitária, estão o uso obrigatório de máscaras nas dependências da universidade e o distanciamento físico de um metro entre as pessoas. O protocolo completo pode ser conferido aqui.

Continua depois da publicidade





Continue lendo na Folha de Londrina.