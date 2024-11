UEPG abre inscrições para curso gratuito de Gerontologia em Apucarana

A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) está com inscrições abertas para um processo seletivo que visa formar turma para a Especialização em Gerontologia. O edital nº 648/2024 destina 25 vagas para o polo apucaranense da Universidade Aberta do Brasil (Polo da UAB-Apucarana). O curso será gratuito e realizado na modalidade de EaD (Educação a Distância), com encontros presenciais para avaliações, seminários e orientações.





O curso de Especialização em Gerontologia tem como objetivo proporcionar uma formação abrangente sobre o envelhecimento, abordando não apenas os aspectos físicos, mas também emocionais, sociais e ambientais. A gerontologia, como área de estudo, oferece um campo amplo de atuação, com oportunidades de trabalho em pesquisa, educação, políticas públicas, administração de serviços para idosos e assistência social.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A carga horária total do curso será de 375 horas, distribuídas ao longo de 18 meses. As inscrições podem ser realizadas até nesta terça-feira (19/11) no site da UEPG: www.ead.uepg.br/inscricoes .





DOCUMENTOS E REQUISITOS

Publicidade





Os candidatos deverão enviar documentos como ficha de inscrição preenchida, comprovante de vínculo como agente público (federal, estadual ou municipal), além de fotocópias autenticadas do RG, CPF, diploma de graduação, certidão de nascimento ou casamento. Candidatos estrangeiros devem apresentar ainda passaporte, diploma de graduação com tradução juramentada e visto de permanência no Brasil.





A seleção será realizada com base na verificação dos documentos exigidos e na média aritmética do histórico escolar da graduação.

Publicidade





INFORMAÇÕES





O edital nº 648/2024 pode ser conferido, na íntegra, no endereço: https://ead.uepg.br/apl/sigma/assets/editais/PS0988E4575.pdf





Os candidatos também podem esclarecer suas dúvidas junto à coordenação do Polo da UAB-Apucarana, por meio do telefone/WhatsApp: (43)3425-1603.





(Com informações da Prefeitura de Apucarana)