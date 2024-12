Unespar aplica provas do vestibular neste domingo

As provas para o Vestibular Unespar 2025 acontecem neste domingo (8). O ensalamento está disponível desde o dia 25 de novembro no siteNeste documento os candidatos conferem o endereço, o bloco e a sala onde farão a prova.

Os portões abrirão 12h e fecharão 13h. A prova começará 13h30. Ela será aplicada em Curitiba, União da Vitória, Paranaguá, Apucarana, Campo Mourão, Paranavaí e Loanda. São 5,9 mil inscritos concorrendo para 1,7 mil vagas.

Conforme o edital, somente entrará nos locais de prova quem estiver portando documento original de identificação, tais como: Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Título de Eleitor, carteira de estudante, carteira funcional de natureza pública ou privada e protocolo de requerimento de expedição de qualquer tipo de documento.

Para realizar a prova o candidato deverá portar caneta esferográfica com tinta azul-escura ou preta, escrita grossa e de corpo transparente.

Para preparar os candidatos, a Unespar ofereceu Aulões Online e Presenciais voltados aos terceiros do ensino médio das escolas públicas, entre agosto e outubro deste ano. As gravações estão disponíveis no, para todos que tiverem interesse em acessar.