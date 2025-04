Universidade de Londrina abre inscrições para oficina gratuita de smartphones para idosos

A PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Londrina inicia, no dia 12 de abril, mais uma turma da oficina de smartphones para idosos. As aulas acontecem aos sábados, no câmpus da universidade, das 8h30 e 11h30, com término no dia 14 de junho. Os participantes devem ter 60 anos ou mais e levar seu aparelho de uso pessoal para receber as instruções.





As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 09 de abril. Os interessados devem se inscrever pelo telefone (43) 3372-6025 ou (43) 99183-6172.

Durante as oficinas, os participantes receberão informações sobre como acessar a internet, realizar pesquisas, além de conhecimentos sobre uso de ferramentas e aplicativos dos smartphones. O programa inclui também orientações sobre navegação segura, minimizando riscos de golpes ou invasão de privacidade.





As aulas, ministradas por estudantes da própria Universidade através do Projeto Comunitário, contribuem também para o desenvolvimento de quem está ensinando. “A disciplina de Projeto Comunitário promove uma educação além da técnica, obtida nas salas de aula. Aqui, os estudantes desenvolvem empatia, comunicação e solidariedade, características fundamentais para um profissional ético e humano”, destaca Camilla Ohya de Lima Pavaneli, responsável pelo Projeto Comunitário da universidade em Londrina.

SERVIÇO:





Oficina de Smartphone para Idosos

Inscrições: (43) 3372-6028 ou (43) 99183-6172 até 09/04

Aulas: aos sábados, com início em 12/04

Local: PUCPR Londrina - Sala do Projeto Comunitário (Av. Jockei Club, 485 - Hípica)