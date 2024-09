Universidade em Bandeirantes realiza campanha de imunização contra raiva em cães e gatos

Estudantes de Medicina Veterinária da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) - campus Luiz Meneghel, de Bandeirantes, participaram de uma campanha de vacinação contra raiva em cães e gatos. Por meio da iniciativa, realizada entre junho e agosto, foram imunizados animais dos municípios de Bandeirantes, Itambaracá, Santa Mariana, Andirá, Barra do Jacaré e Santa Amélia.







A atividade faz parte do projeto de extensão “Intensificação de vacinação antirrábica canina e felina – AEX na Comunidade”. A campanha de intensificação de vacinação foi coordenada pela professora adjunta Mariza Fordellone Rosa Cruz, numa parceria entre a universidade estadual, prefeituras e secretarias municipais de Saúde, Agricultura e Meio Ambiente das cidades atendidas. As vacinas foram doadas pela empresa CEVA – Saúde Animal e os órgãos públicos forneceram materiais e apoio logístico. A iniciativa contou com a participação de alunos, professores, residentes do Hospital Veterinário da UENP e voluntários.

