Vai fazer o Enem? Confira 7 opções de filmes para ver no fim de semana antes da prova

Os dias que antecedem o Enem podem trazer muita ansiedade para os candidatos. O nervosismo e a insegurança excessivos podem afetar o desempenho e comprometer meses de estudo. Por isso, assistir a filmes pode ser uma boa forma de se preparar, mas também aliviar a pressão antes da prova.





A Folha de S.Paulo consultou professores que deram dicas de sete filmes que podem ser aliados nessa reta final de preparação para o Enem 2024, que acontece nos dias 3 e 10 de novembro.





Além de oferecer uma visão ampla e atual sobre os temas que podem ser cobrados na prova, os filmes ajudam também a ampliar o repertório cultural e a fixar conteúdos que são avaliados.





Veja a seguir sete indicações de filmes para assistir antes do primeiro dia de provas do Enem, no próximo domingo (3).





Não olhe pra cima (2021)

Adam McKay (disponível na Netflix)

O filme mostra como dois astrônomos, pouco conhecidos, enfrentam o negacionismo científico e a divulgação de notícias falsas depois de informarem o mundo sobre uma nova descoberta: um cometa, mortal, se chocará contra a Terra.

O professor de biologia e fundador do Dissecando, Pedro Parada, opina que o filme é interessante por abordar temas profundamente vividos no século 21, além de tratar de debates sociais que costumam aparecer nas questões do Enem.

"Caminhando pela tênue linha entre a ficção científica e os acontecimentos da vida cotidiana, o enredo nos coloca num cenário de sátira e profunda reflexão sobre o mundo contemporâneo", diz Parada.





Lixo Extraordinário (2011)

Lucy Walker (disponível no Youtube)

YouTube LIXO EXTRAORDINÁRIO : TRAILER OFICIAL DT Filmado ao longo de quase dois anos, Lixo Extraordinário acompanha a visita do artista plástico Vik Muniz a um dos maiores aterros sanitários do mundo: o Jardim Gramacho, na periferia do Rio de Janeiro. Lá, ele fotografa um grupo de catadores de mate... https://www.youtube.com/watch?v=_pyR9qCd2F8 * O documentário retrata o trabalho do artista plástico Vik Muniz no Jardim Gramacho, maior aterro sanitário da América Latina, localizado na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

"É interessante porque discute temáticas relacionadas a sustentabilidade, desigualdade social e arte", explica Marina Rocha, professora de Redação da Plataforma AZ.





Cidade de Deus (2002)

Kátia Lund e Fernando Meirelles (disponível na Netflix)

Sob o prisma de uma favela carioca, o filme retrata a história de dois amigos, Dadinho e Buscapé, que terão destinos distintos. Mesmo nascendo na mesma comunidade no Rio de Janeiro, os garotos crescem com ambições, oportunidades e valores diferentes, mostrando a diversidade aliada à desigualdade social e racial que existem no Brasil.

"Uma oportunidade para revermos os conceitos de periferia e privilégios em um Brasil tão comum e desigual", diz Willy Rocha Júlio, professor de língua portuguesa da Escola SEB Lafaiete.





A vida invisível (2019)

Karim Aïnouz (disponível na Globoplay)

YouTube A VIDA INVISÍVEL - Trailer Oficial Confira o trailer oficial de A Vida Invisível, representante do Brasil no OSCAR® 2020.Dirigido por Karim Aïnouz, o filme conta a emocionante história de duas irmãs que lutam para se reencontrar. Participação especial de Fernanda Montenegro. Estreia... https://www.youtube.com/watch?v=f6tM3lGJRVU * O filme, com participação especial de Fernanda Montenegro, retrata a realidade duas irmãs no Rio de Janeiro dos anos 1950. Guida e Eurídice são cruelmente separadas, impedidas de viver os sonhos que alimentaram juntas ainda adolescentes. Invisíveis em uma sociedade paternalista e conservadora, elas se desdobram para seguir em frente.

"Ele mostra a realidade de duas irmãs, envoltas em uma família patriarcal. Essas mulheres têm desfechos diferentes e distantes, devido aos valores em que foram criadas e aos preconceitos de uma sociedade patriarcal e falocêntrica", diz o professor Willy Rocha Júlio.





Sob a pata do boi (2018)

Marcio Isensee e Sá (disponível no Prime Video)

O documentário apresenta um raio-x da cadeia produtiva da pecuária na Amazônia, tema recorrente das questões do Enem. A produção retrata a história da ocupação e do avanço progressivo do desmatamento da maior floresta tropical do mundo.

"A preservação ambiental, os desafios para a manutenção da biodiversidade planetária e o uso (ir)responsável dos recursos naturais apresentam-se como uma constante no Enem", destaca o professor Pedro Parada.





1917 (2020)

Sam Mendes (disponível na Netflix)

O filme narra a história de dois jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial, que recebem ordens de entregar uma mensagem alertando seus companheiros para uma emboscada dos alemães.

Bruno dos Santos Silva, professor de ciências sociais da Escola Concept, ressalta que neste ano se completam 110 anos do início da Primeira Guerra Mundial (1914), tema que aparece com recorrência no Enem. "O filme retrata a brutalidade das trincheiras e suas consequências sociais."





Adeus Lenin (2003)

Wolfgang Becker (disponível no Max)

O filme retrata a história de uma família a qual a mãe se dedicava à causa socialista, quando sofre um infarto e entra e coma profundo em outubro de 1989. Ela desperta oito meses depois, em junho de 1990, e o filho tenta a proteger de um segundo ataque cardíaco, escondendo a queda do muro de Berlim e o colapso do comunismo na Alemanha Oriental.

O professor Bruno dos Santos lembra que neste ano também se rememora os 35 anos da queda do muro de Berlim (1989) e os 100 anos da morte de Lênin (1924). "O filme oferece uma reflexão sobre o legado do socialismo e o fim da guerra."