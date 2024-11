Vestibular da UEL termina com abstenção de 20,6% nesta segunda

Em fase única, o vestibular deste ano da UEL (Universidade Estadual de Londrina) apresentou uma abstenção de 20,6%, o que representa 3.365 candidatos faltosos nos dois dias de provas. Nesta segunda-feira (18) foram aplicadas as provas de conhecimentos específicos e de redação, em que o texto de apoio é do colunista Abraham Shapiro, veiculado no mês de agosto na Folha de Londrina.





Em uma edição considerada tranquila e sem muitas intercorrências, a professora Sandra Garcia, responsável pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) explicou que a abstenção pode ter relação com o fato de o vestibular ter sido realizado entre os feriados de Proclamação da República, no dia 15, e do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, comemorado nesta quarta-feira (20).

Outros fatores que podem ter relação com o número de abstenções são os demais formatos de ingresso à universidade. Além do vestibular e do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), a Prova Paraná Mais também passou a ser uma opção aos estudantes do terceiro ano de escolas públicas do estado. Dentre as 3.180 vagas disponíveis neste ano, dois terços são destinadas ao vestibular e o restante aos demais formatos de ingresso ao ensino superior.





Além disso, a coordenadora aponta que alguns candidatos acabam conferindo o gabarito provisório e, com isso, ficam desmotivados para realizarem a segunda parte da prova.

REDAÇÃO





Garcia destaca que a redação do vestibular da UEL sempre traz assuntos que levam o estudante a refletir sobre o mundo atual. Neste ano, a proposta de redação era um texto dissertativo-argumentativo em que o material de apoio utilizado foi um texto escrito pelo colunista da Folha de Londrina, Abraham Shapiro, veiculado no mês de agosto.

No texto, a coordenadora explica que o autor discute o sentido do diálogo e, a partir daí, o candidato precisava redigir uma redação entre 20 a 25 linhas, tendo como base o pressuposto de que o diálogo pode aumentar a satisfação pessoal de quem o pratica, como proposto por Shapiro. “É importante tratar disso porque hoje as pessoas não estão mais dialogando ou conversando”, aponta, complementando que cada pessoa vê, de antemão, seu ponto de vista como o verdadeiro e o do outro como errado.





Pela primeira vez realizado em fase única, Sandra Garcia adianta que ainda não é possível avaliar os resultados desse novo formato, mas que o assunto será debatido nas próximas semanas. “A intenção da universidade é fazer um aprimoramento do seu processo seletivo e nós vamos trabalhar para que isso ocorra”, afirma.

Cronograma do Vestibular UEL 2025:





28 de novembro, 17 horas – Publicação do gabarito definitivo de respostas objetivas da Prova de Conhecimentos Gerais (objetiva), no portal da Cops.

3 de dezembro, 17 horas – Divulgação dos candidatos que terão a Prova de Redação e Prova de Conhecimentos Específicos corrigida.

3 de dezembro, 18 horas – Disponibilização do Boletim de Desempenho do Candidato na Prova de Conhecimentos Gerais (1º dia da fase única).

20 de dezembro, 17 horas – publicação das expectativas de respostas da Prova de Conhecimentos Específicos (Discursiva).

10 de janeiro, 12 horas – Edital dos classificados na 1ª convocação





