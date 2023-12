O que os alunos brasileiros não sabem de matemática, literatura e ciências, segundo o Pisa

O Brasil tem enfrentado dificuldade para garantir o aprendizado adequado dos estudantes em matemática nos últimos 20 anos. O resultado do Pisa 2022, divulgado nesta terça-feira (5), mostrou que o desempenho do país na disciplina teve queda.







Mas o fraco aproveitamento na prova também é verificado em leitura e em ciências, nas quais os estudantes brasileiros também tiveram desempenho abaixo do que a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) considera o básico, com nota 2 a máxima é 6. Para a entidade, esses jovens não alcançam um nível de proficiência adequado para "participar plenamente da sociedade".





Segundo a avaliação, o país tem 73% dos estudantes com desempenho abaixo do considerado básico em matemática. No nível mínimo, eles conseguem apenas resolver questões envolvendo situações cotidianas mais simples e quando todas as informações são apresentadas de forma explícita. Eles também fazem cálculos com números inteiros e seguem instruções desde que elas estejam apresentadas em textos curtos e simples.

Em leitura, 50% dos adolescentes brasileiros de 15 anos ficaram até o nível 2, no qual eles conseguem apenas identificar a ideia principal em um texto de tamanho moderado e refletir sobre o propósito e a forma de textos quando as informações estão explícitas.





No caso de ciências, 55% estão nesse nível e conseguem reconhecer a explicação correta para fenômenos científicos familiares e usar esse conhecimento para identificar, em casos simples, se uma conclusão é válida com base nos dados fornecidos.

