Operação Volta às Aulas orienta pais em Londrina

Com o início do segundo semestre do ano letivo, quase 47 mil alunos da rede municipal de Londrina retornaram às aulas, nesta terça-feira (22), em 184 unidades escolares. Assim, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) iniciou a nova etapa da Operação Volta às Aulas, de maneira a intensificar a orientação e fiscalização do tráfego no entorno de 18 instituições da cidade.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A escolha dos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e escolas foi baseada em um estudo técnico da Coordenadoria de Segurança Viária da Companhia, que mapeou as unidades com o maior número de acidentes de trânsito registrados nas proximidades entre 2020 e 2024, em um raio de 200 metros. Foram registradas 1.125 ocorrências e três óbitos no período.





Mara Diniz, coordenadora de Educação no Trânsito e Segurança Viária da CMTU, explicou que a operação objetiva conscientizar a comunidade escolar, sobretudo pais de alunos e motoristas do transporte de estudantes, sobre o respeito às normas de trânsito no entorno das instituições. “A ação visa sensibilizar os condutores, e assim, contribuir para uma mudança de comportamento em três frentes: necessidade de proteção das crianças, formação de futuros motoristas conscientes e garantia da mobilidade nas vias adjacentes”, pontuou.

Publicidade





A iniciativa é feita em duas unidades por dia, começando 30 minutos antes dos horários de saídas dos alunos nos dois turnos, que ocorrem às 11h30 e às 17h30.





Continue lendo na Folha de Londrina:

Publicidade