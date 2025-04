Paraná registra segundo maior crescimento do Brasil em matrículas para ensino integral

No Paraná, a rede estadual de ensino registrou o segundo maior crescimento do Brasil no número de matrículas para ensino integral, de acordo com o Censo Escolar de 2024, divulgado pelo MEC (Ministério da Educação), nesta quarta-feira (9). Com 33.027 a mais do que em 2023, a rede estadual paranaense chegou a 98.297 inscrições em vagas integrais.





O índice só é inferior ao registrado pela rede estadual do Pará, que teve um crescimento de 35.480 matrículas nesta modalidade. Na sequência estão Bahia (32.757), Ceará (20.937) e Pernambuco (18.289). Em todo Brasil, foram 207.620 novas matrículas em escolas estaduais integrais.

Proporcionalmente, o número de matrículas no Paraná cresceu 50,6% entre 2023 e 2024, mais do que cinco vezes acima do crescimento médio das redes estaduais de todo o Brasil, que foi de 8,91%.





ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL

A proporção de alunos em tempo integral matriculados na rede pública paranaense também avançou consideravelmente no período. Nos anos finais do ensino fundamental público, a proporção de alunos de ensino integral aumentou de 8,4% para 12,5%. No ensino médio público, a proporção de alunos na educação integral em relação ao total cresceu de 6,9% para 10%.





O crescimento é resultado do Programa Paraná Integral, que fez saltar o número de escolas com ensino integral no Estado de 253 em 2023 para os atuais 412 colégios. Essa expansão tem significado um impacto positivo no aprendizado dos estudantes, com notas do Ideb superiores à média. Considerando apenas as escolas integrais, o Paraná atingiu a nota de 5,2 para as escolas do Ensino Médio, frente a uma média brasileira de 4,7, e de 5,5 no Ensino Fundamental, diante da média brasileira de 5,4.

NÚMERO DE MATRÍCULAS PASSA DE 900 MIL EM 2024





O Censo Escolar apontou ainda que a rede estadual de ensino paranaense teve 912.166 matrículas em 2024. É o terceiro maior contingente de todo o Brasil, atrás apenas de São Paulo (3.584.373) e Minas Gerais (1.609.076). Mesmo tendo populações maiores que a do Paraná, Rio de Janeiro e Bahia têm menos alunos matriculados nas suas redes estaduais de ensino, com 666.232 e 686.140, respectivamente.

Ao todo, a rede estadual de ensino do Paraná chegou a 349.256 alunos matriculados no ensino médio e 505.294 nos anos finais do ensino fundamental.





Na comparação com 2023, o Paraná foi um dos 11 estados brasileiros que registraram crescimento no número de matrículas nas redes estaduais. Foram 18.509 novas matrículas ao todo, o terceiro maior crescimento do Brasil, atrás apenas de Goiás (75.871) e Pará (23.472). A alta paranaense foi de 2%. Em todo o Brasil, houve queda no número de matrículas nas redes estaduais de 0,1%.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL





Os dados do MEC também mostram um avanço nas matrículas do ensino profissionalizante no Paraná. O número de alunos matriculados neste modelo na rede estadual aumentou de 82.860 em 2023 para 106.832 em 2024, um crescimento de 23.972 novas matrículas, que representa uma alta de 28%.

Os números fazem do Paraná o quarto estado com maior proporção de matrículas de programas profissionais em relação ao total de matriculados no ensino médio. Ao todo, 28,5% dos alunos de ensino médio da rede pública estão em escolar técnicas. A proporção é quase o dobro da média brasileira, que é de 15,4%.





Para 2025, a Seed-PR (Secretaria da Educação do Paraná) e o Senai-PR (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) firmaram uma parceria que trouxe um novo aumento expressivo na oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Serão disponibilizadas 5.950 vagas, um crescimento de 138% em relação às 2.500 vagas ofertadas em 2024.

Os cursos abrangem áreas como eletromecânica, automação industrial, mecatrônica e biotecnologia. Eles têm duração de três anos e são integrados à carga horária regular do ensino médio. Além disso, os estudantes contam com transporte e alimentação durante as aulas práticas. A matrícula para os interessados deve ser feita até 13 de janeiro, nas escolas participantes.





