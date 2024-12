Parceiro da Escola tem quatro instituições de Londrina confirmadas

A cidade de Londrina terá quatro escolas com gestão terceirizada a partir de 2025. A Secretaria de Estado da Educação (Seed) divulgou nesta quinta-feira (19) a lista das 82 instituições de ensino que farão parte do programa Parceiro da Escola. A pasta também confirmou quais empresas vão administrar cada colégio.





As escolas Nossa Senhora de Lourdes, Prof. Kazuco Ohara, Dr. Willie Davids e Profª. Ubedulha C. Oliveira serão administradas pela Positivo, que é uma das instituições da iniciativa privada que foram habilitadas pela Seed.



Também vão gerir escolas no estado as empresas Apogeu e Salta. As três serão responsáveis pelas obras de manutenção e reparo da infraestrutura, serviços administrativos, além da gestão de terceirizados da limpeza e segurança.





“Nós temos uma mudança no formato. Agora o valor pago é pago por professor, ou seja, se uma escola tem um número maior de professores concursados, o valor que a empresa vai receber é menor. E tem o outro valor, que chamamos de VR1, que é o valor para compra de material de higiene, manutenção do prédio, material de limpeza e contratação de profissionais de apoio”, explicou o secretário de Educação, Roni Miranda.

As 82 escolas estão divididas em 34 municípios e passaram por consulta popular no início do mês. De acordo com a Seed, a maioria dos colégios não conseguiu quórum mínimo de 50% mais um estipulado pelo projeto. Esse é o caso, por exemplo, do Colégio Estadual Profª. Ubedulha C. Oliveira.





“São dez escolas que foram aprovadas pela comunidade escolar, duas escolas que já funcionam o modelo e 70 escolas em que não houve quórum pela consulta à comunidade. Essa decisão que a Secretaria tomou com os seguintes critérios: Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) abaixo da média do estado, escolas que tiveram Ideb que caiu em 2023 e escolas que têm frequência abaixo de 85% no ano de 2024”, disse Miranda à FOLHA.





