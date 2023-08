Pesquisador da UEL é premiado em concurso nacional de teses

Pesquisadores das universidades estaduais do Londrina (UEL), de Maringá (UEM), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro) e do Paraná (Unespar) estão em destaque num concurso nacional de teses de doutorado.





Entre 1.469 trabalhos acadêmicos enviados de todos os estados, a UEL conquistou uma das 49 premiações concedidas na primeira etapa da competição. As outras quatro instituições de ensino superior do Governo do Estado foram reconhecidas com seis menções honrosas.



Publicidade

Publicidade





O chileno Walter Aquiles Sepulveda Loyola foi premiado com um estudo desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, no Departamento de Fisioterapia da UEL.





Fisioterapeuta formado pela Universidade Rosário, de Bogotá, na Colômbia, ele começou a desenvolver a pesquisa em 2016, no curso de mestrado da UEL, com uma bolsa de pesquisa concedida pela OEA (Organização dos Estados Americanos). Ele defendeu a tese em 2022.







Integrante do Grupo de Estudos de Envelhecimento da UEL, Loyola comenta que a pesquisa científica proporciona o estudo mais aprofundado de temas relevantes para a sociedade.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: