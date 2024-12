Pesquisadora da UEM transforma fibra da macaúba em embalagem biodegradável

As embalagens biodegradáveis estão conquistando espaço no mercado como uma alternativa sustentável para a preservação do meio ambiente. Pensando nisso, a engenheira de Alimentos Carmen Guedes, pesquisadora da UEM (Universidade Estadual de Maringá) e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos, está desenvolvendo dois tipos de embalagens inovadoras a partir da macaúba (Acrocomia aculeata), palmeira nativa do Brasil com grande potencial produtivo e ampla distribuição no território nacional.





Utilizando a fibra do fruto da macaúba, Guedes está criando uma embalagem para substituir as bandejas de isopor, frequentemente usadas para armazenar e transportar alimentos. Já com a polpa, a pesquisadora desenvolve um substituto biodegradável para os sacos plásticos de uso único.

A proposta também visa agregar valor à macaúba, que atualmente desempenha um papel importante na recuperação de áreas degradadas. “Como a macaúba está sendo usada para reflorestamento, podemos destinar seus frutos para a indústria, substituindo plásticos de uso único, que não são ecológicos”, explica a mestranda.