Pica pau é o personagem escolhido para identidade visual do Vestibular UEL 2024

Escolhida por meio de um desafio proposto aos estudantes do 3º ano do curso de Design Gráfico, a identidade visual do Vestibular UEL 2024 foi revelada na manhã desta terça-feira (18), em cerimônia realizada na Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops). A próxima edição do vestibular terá a sua primeira fase realizada no dia 29 de outubro deste ano contando com a presença de um conhecido representante da fauna brasileira em seu material gráfico. O benedito-de-testa-amarela é considerado um dos mais belos pica-paus dentre as espécies conhecidas, chamando a atenção de servidores no campus da UEL com suas penas multicoloridas e seu tamborilar no caule das árvores.





“O cartaz e o material gráfico do Vestibular são marcas muito importantes da UEL e é muito interessante ver como as coisas vão mudando ao longo dos anos a partir do design. Queremos agradecer e parabenizar a todos os participantes uma vez que todos os trabalhos trouxeram pontos de vista de grande importância”, disse a coordenadora de Processos Seletivos da UEL, Sandra Garcia, que avaliou as oito propostas apresentadas ao lado de servidores da Cops, Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e Coordenadoria de Comunicação Social (COM). O vice-reitor da UEL, Airton Petris, acompanhou a revelação.





O projeto gráfico vencedor foi desenvolvido pelas estudantes Fernanda Lonardoni Pizzaia e Maria Eduarda Monteiro Pinto e pelo estudante Danilo Timoteo Calcanhoto. Eles contam que o trabalho teve início em setembro do ano passado. “No dia em que fomos fazer um brainstorm, vimos um pica-pau aqui na Universidade e já estávamos pensando em algo que trouxesse um pouco de nostalgia. Até fizemos uma pesquisa com estudantes e o Sítio do Pica-pau Amarelo foi mencionado muitas vezes pelos alunos como um símbolo da infância. Então, tudo foi se encaixando. Vimos que fazia sentido”, conta Fernanda Pizzaia.

Outro elemento presente no projeto, conta a estudante Maria Eduarda Monteiro, é a massinha de modelar, “que representa a modelagem do futuro desse estudante. Ele é responsável pelo seu futuro. Buscamos trazer conforto porque há uma carga emocional muito grande”, conta.