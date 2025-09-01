Secretaria de Educação de Londrina inicia cadastro de vagas do P4 na Rede Municipal

Começam hoje (1º) as inscrições para o Cadastro de Solicitação de Vaga para crianças que completam a idade mínima obrigatória para ingresso no P4 e ainda não possuem matrícula na Rede Municipal de Educação. As vagas são destinadas às crianças nascidas entre 1º de abril de 2021 e 31 de março de 2022. O prazo para realizar a solicitação se encerra no dia 30 de setembro.





Essa etapa do processo deve ser realizada pela internet. Desse modo, para pleitear uma vaga, os pais ou responsáveis deve preencher as informações solicitadas no formulário de cadastro disponível no Portal da Prefeitura. Os documentos necessários são: Certidão de Nascimento ou Registro Nacional Migratório (para estrangeiros); comprovante de residência atualizado; e CPF do responsável legal pela criança.

Em novembro deste ano, as unidades escolares vão entrar em contato com os responsáveis, por meio dos telefones informados no cadastro, para agendar a efetivação da matrícula. Não é possível escolher a unidade escolar, pois a seleção é feita por geolocalização, conforme critérios estabelecidos pela rede municipal. Portanto, a criança é direcionada à unidade mais próxima do endereço em que reside, respeitando o número de vagas disponíveis.





Anualmente, são feitos cerca de mil novos cadastros de P4. Para o atendimento das crianças com menos de 4 anos, há 108 unidades escolares, dentre as quais 21 Centros de Educação Infantil (CEI) filantrópicos, 31 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 56 escolas.

Vale lembrar que, para os responsáveis que não realizarem o cadastro no período estabelecido, será preciso aguardar para fazer a solicitação de vaga no próximo período, previsto para janeiro de 2026, de acordo com o cronograma da Rede Municipal.





Alunos já matriculados na Rede Municipal de Educação (P4 ao 5º ano)

Quanto aos alunos que já estão matriculados na Rede Municipal em 2025, do P4 ao 5º ano, não é necessário realizar um novo cadastro, pois a vaga para o ano letivo de 2026 já está garantida.





No caso dos Centros de Educação Infantil vinculados à Rede Municipal de Educação (CMEIs e CEIs), não é necessário realizar novo cadastro, a própria unidade em que a criança está matriculada irá orientar o responsável sobre os próximos passos.

Caso a escola em que o aluno está matriculado em 2025 ofereça a série subsequente em 2026 e tenha disponibilidade para atender toda a turma, a matrícula será automaticamente garantida. Contudo, se a unidade não tiver capacidade de atender toda a demanda ou não ofertar a série subsequente em 2026, o aluno deverá atualizar seu endereço, pois será realocado em outra unidade com base no georreferenciamento e disponibilidade de vagas.





Nesse último caso, a unidade escolar irá entrar em contato com a família para informar a nova escola para qual a criança foi encaminhada. Sendo assim, a matrícula deve ser agendada e efetivada na unidade de destino, em novembro de 2025. No ato da matrícula, as informações prestadas devem ser comprovadas mediante apresentação dos documentos originais solicitados.

Alunos sem matrícula na Rede Municipal (P5 ao 5º ano)





Os alunos que ingressam pela primeira vez na Rede Municipal em 2026 (aqueles vindos da rede privada ou de outro município) devem, a partir de 2 de janeiro do ano que vem, acessar o site matriculas.londrina.pr.gov.br, informar os dados necessários e realizar a solicitação de vaga.

O encaminhamento será feito de acordo com o georreferenciamento e a disponibilidade de vagas. Em caso de dúvidas ou dificuldades no acesso, o responsável deverá procurar a unidade escolar mais próxima de sua residência para receber orientações.





Rematrículas 2026

No mês de outubro, os responsáveis pelos alunos de 1º ao 4º ano que estão matriculados na Rede Municipal devem comparecer à escola em que a criança está matriculada para atualizar os dados cadastrais dos alunos. Além disso, é preciso assinar a ficha de rematrícula para confirmar a intenção de continuar na mesma unidade escolar no ano letivo de 2026.





Essa atualização dos dados do aluno é imprescindível para o planejamento escolar e a garantia da vaga à criança.





Solicitação de vaga em Centros de Educação Infantil





O cadastro para interessados em vagas nos Centros de Educação Infantil (0 a 3 anos) deve ser agendado diretamente com a Central de Vagas, por meio dos telefones (43) 3375-0220 ou (43) 3375-0282.





Em caso de dúvidas ou para obter mais informações, é possível entrar em contato com o Setor de Matrícula e Documentação Escolar da Secretaria Municipal da Educação, pelos telefones: (43) 3375-3132 e (43) 3375-0237.



