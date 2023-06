Prazo para concorrer a bolsas de inclusão social na UEL se encerra nesta quarta-feira

Estudantes interessados em concorrer às bolsas de inclusão social da Fundação Araucária têm até esta quarta-feira (14), às 17h, para se inscrever, somente pela internet. Podem participar da seleção do Programa Institucional de Pibis (Apoio à Inclusão Social, Pesquisa e Extensão Universitária) 2023 graduandos da UEL que optaram, no momento da inscrição do processo seletivo, pelas modalidades de cotas de escola pública e/ou estudantes autodeclarados negros de escolas públicas. O valor das bolsas é de R$ 700,00.





A lista de documentos necessários para a inscrição, de acordo com o Edital SEBEC/PROEX/Prograd/PROPPG n0 01/2023, está disponível no Anexo 1, assim como a declaração (Anexo 2) e a declaração individual de autossuficiência (Anexo 3).





Os documentos dos anexos I e II devem ser digitalizados, em formato PDF ou JPEG, e anexados até às 17h desta quarta. O edital com a listagem das candidaturas deferidas deve ser lançado no dia 10 de julho, a partir das 17h. Já o edital de convocação deve ser revelado no dia 24 de julho.