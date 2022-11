Prefeitura de Londrina anuncia a data do concurso para professor de educação física

A Prefeitura de Londrina publicou no diário oficial desta segunda-feira (14) a data de realização do concurso público que visa o preenchimento de 15 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Professor de Educação Física. As provas estão previstas para o dia 15 de janeiro de 2023.





O concurso é para carga horária de 30 horas semanais e o salário inicial é de R$ 4.691,09, incluindo salário básico e adcionais, como comunicou o prefeito Marcelo Belinati (PP) nas redes sociais dele.

Os demais detalhes e os avisos pertinentes ao concurso público serão disponibilizados no endereço eletrônico www.londrina.pr.gov.br na aba Concursos Públicos. A taxa de inscrição custa R$ 70,00.





A inscrição poderá ser efetuada a partir das 8h do dia 21 de novembro de 2022 até às 17h do dia 20 de dezembro de 2022.



Estarão isentos do pagamento do valor total da taxa de inscrição o servidor público municipal de Londrina, pessoas desempregadas e os inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Para solicitar a isenção, o candidato deverá realizar sua inscrição via internet, imprimir o documento de arrecadação bancária, não efetuar o pagamento e preencher o formulário on-line disponível no link “Solicitar isenção".







A prova objetiva, abrange conteúdos programáticos constantes no edital, dividida em duas partes, sendo 50 questões de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Matemática e Tecnologia), conhecimentos Específicos e legislação.