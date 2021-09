Prefeitura de Londrina divulga locais de prova do teste seletivo

A Prefeitura de Londrina disponibilizou para o cartão de inscrição do candidato do Teste Seletivo n.º 106/2021 para consulta e impressão. Nele, está informado o local da realização das provas objetivas marcadas para este domingo (19), a partir das 13h. Elas terão duração de três horas e permanência mínima obrigatória de 30 minutos, a contar do início da aplicação.

Os interessados precisam conferir as informações no site da Prefeitura. Os candidatos deverão chegar ao local de prova com 45 minutos de antecedência, munidos de um documento oficial de identificação com foto; cartão de inscrição e uma caneta esferográfica azul ou preta. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 12h45min.

Neste processo, os candidatos puderam escolher o local mais próximo de sua residência ou com o acesso mais facilitado. A SMRH disponibilizou escolas municipais em todas as regiões da cidade, sendo 31 delas disponíveis para os candidatos à função de professor de educação básica e outras nove para a escolha dos candidatos às funções de educador físico e preparador de cadáver.







Ao todo, há 124 vagas para professores de educação básica; 10 para educadores físicos e duas para preparadores de cadáveres. Quase 4 mil pessoas se inscreveram para concorrer a uma das oportunidades, sendo a maioria para a função de educador básico (3.056); seguido pelo posto de preparador de cadáveres (443) e de professor de Educação Física (425).