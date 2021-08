Professora dá um 1 ponto na média a alunos que se vacinarem contra o novo coronavírus

Diante do relato de insegurança de seus alunos sobre a vacina contra o novo coronavírus, uma professora do ensino médio decidiu oferecer 1 ponto na média de quem apresentasse o cartão da vacinação completa.



"Quem foi estudante sabe que um ponto na média incentiva", contou à reportagem Kamila Braga Rodrigues, de 24 anos, docente de Sociologia do segundo do ensino médio em uma escola pública de Taguatinga (DF). É o seu primeiro ano na instituição.

As aulas presenciais no Distrito Federal voltaram nessa semana, coincidindo com o início da vacinação da faixa etária dos 17 anos, idade dos alunos de Rodrigues.

"Na quarta-feira (25), perguntei se eles iriam se vacinar. Percebi que eles estavam desanimados, com medo da reação, medo de agulha, Então pensei em alguma forma de estimular, incentivá-los a tomar a vacina. E combinei com eles: se eles apresentassem o cartão de vacinação completa e uma pesquisa sobre a importância da vacinação em uma pandemia eu daria um ponto na média", explicou.





A ideia funcionou. No dia seguinte, vários estudantes haviam tomado a primeira dose. A iniciativa foi apoiada pela escola e pelos pais, para surpresa da professora. Procurada, a Secretaria Estadual de Educação não comentou.

"Eu achei que pudesse ter algumas críticas, mas os pais super apoiaram, a escola apoiou. Todos viram que o saldo da ação foi bem positivo", disse.

Agora, Rodriguesvai escrever um projeto explicando as bases pedagógicas e jurídicas da atividade para compartilhar com outros professores.





"Muita gente assume um papel errado por ler fake news e por isso eu cobrei também a pesquisa, para que os alunos pudessem se conscientizar, conscientizar a família e os amigos. Quando éramos pequenos, a escola tinha papel fundamental na vacinação. O Zé Gotinha ia nas escolas, então não podemos perder esse papel".