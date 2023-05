Professores da Unespar e Unioeste também entram em greve por reposição salarial

Professores da Unespar (Universidade Estadual do Paraná) e da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) aprovaram, nesta terça-feira (9), a deflagração de greve a partir da próxima segunda-feira (15). Assim, as duas instituições se juntam à UEL (Universidade Estadual de Londrina), que está em greve desde a segunda-feira (8).





De acordo com o Sindunespar, a proposta de paralisação teve apoio de quase 80% dos professores. Foram 218 votos favoráveis, 39 contrários e 17 abstenções.

“O Movimento de Greve inicia na segunda-feira, dia 15 de maio. A pauta principal é a defasagem salarial, que desde 2016 não é paga, e está acumulada em 42%”, diz o sindicato.





Mais cedo, na tarde de terça, os docentes da Unioeste também decidiram pela deflagração do movimento grevista. Na ocasião, foram 82 votos favoráveis e 25 contrários.

“Foi aprovada também a necessidade de encaminhar ao COU solicitação do cancelamento do calendário acadêmico”, diz o Adunioeste, em informe divulgado nas redes sociais.





A categoria cobra uma reposição salarial de ordem de 42%, percentual referente à data-base acumulada nos últimos sete anos. Até o momento, o Governo do Estado acenou com uma proposta de 5,79%, a ser paga a partir de agosto. Os sindicatos também pedem abertura de negociação com a administração estadual.





Nesta quarta-feira, há previsão de uma reunião entre o FES (Fórum das Entidades Sindicais do Paraná) e a Casa Civil.





