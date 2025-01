Programa Aprova Paraná Universidades prorroga as inscrições até o dia 30

As incrições para o programa Aprova Paraná Universidades foram prorrogadas até o dia 30 de janeiro. O objetivo é que os estudantes tenham mais tempo e oportunidades de participar.





O programa oferece 20% das vagas em sete universidades estaduais do Paraná exclusivamente para alunos de escolas públicas. Com um total de 3.700 vagas distribuídas em 1.283 cursos, as inscrições são feitas por meio de um sistema da Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação).

“Queremos garantir que nenhum jovem fique de fora dessa oportunidade. Esse programa é uma chance única para democratizar o acesso à educação superior e oferecer a cada aluno a possibilidade de transformar seu futuro”, afirmou o secretário da Educação, Roni Miranda.





Até o momento, o sistema de inscrição contabilizou mais de 25 mil cadastros, mas é importante não deixar para a última hora. Segundo Cláudio Aparecido Oliveira, diretor de Tecnologia e Inovação da secretaria, o sistema está preparado para atender um grande volume de acessos, mas os estudantes devem evitar o risco de perder o prazo devido a eventualidades.

O Aprova Paraná Universidades utiliza as notas da Prova Paraná Mais como critério principal de seleção, além de contemplar cotas para pessoas com deficiência, pretos e pardos. Os interessados podem acessar o sistema e realizar a inscrição através do site do programa.





O prazo final, agora até sexta-feira, encerra-se às 23h59 do dia 30 de janeiro. “Esse é um programa que vai além do acesso à universidade; é sobre criar caminhos para um futuro mais igualitário e cheio de possibilidades para nossos jovens”, afirmou Roni Miranda.