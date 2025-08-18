Projeto ConnectX inicia aulas com 1,5 mil alunos de escolas públicas do Paraná

As aulas do ConnectX, cursinho pré-vestibular gratuito voltado a estudantes da rede pública do Paraná, tiveram início nesta segunda-feira (18), com a participação de 1,5 mil alunos — sendo 250 na modalidade presencial e 1,25 mil no formato online. A iniciativa é do Colégio Maxi, em parceria com escolas estaduais que atuam como polos educacionais, com foco na preparação para a Prova Paraná Mais. As aulas são ministradas por professores da instituição e seguem um cronograma intensivo no contraturno escolar.





O modelo híbrido permite que os estudantes acompanhem as aulas em tempo real, com interação via chat, além de contar com acesso posterior aos conteúdos gravados para revisão. Os 250 alunos presenciais são oriundos de 52 escolas de Londrina, enquanto os demais estão distribuídos em unidades da rede pública de mais de 15 municípios do interior do estado, como Cambé, Rolândia, Ibiporã, Jaguapitã, Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis, Centenário do Sul, Porecatu, Lupionópolis, Pitangueiras, Guaraci e Cafeara.

“O ConnectX nasce como mais do que um curso pré-vestibular: é uma iniciativa de impacto social e educacional que simboliza esperança, oportunidade e transformação”, afirma Cássia Gimenes Barcaro, diretora pedagógica do ConnectX. Segundo ela, para Londrina o projeto representa o fortalecimento da tradição da cidade como polo educacional, formando jovens preparados para assumir um papel ativo na comunidade. Já para o Paraná, o ConnectX simboliza uma rede de inclusão e democratização do conhecimento.





“Ao oferecer suporte pedagógico, socioemocional e motivacional, o projeto amplia o horizonte de estudantes da rede pública, promovendo equidade de oportunidades em um cenário de alta competitividade nos vestibulares. Além disso, contribui para a formação de profissionais que retornarão à sociedade paranaense, gerando desenvolvimento econômico, social e cultural. Acreditamos que o ConnectX será um espaço de transformação, capaz de abrir caminhos e gerar impacto real na vida dos estudantes”, completou.

O projeto conta com o apoio da Codel e do Núcleo Regional de Educação de Londrina. Para o presidente da Codel, Paulo Henrique Ferreira, o desenvolvimento da cidade passa pela educação. “A CODEL apoia iniciativas que fortalecem o desenvolvimento e o ambiente da educação na cidade", afirmou. Para Jéssica Pieri, chefe do Núcleo Regional de Educação de Londrina, o ConnectX representa uma iniciativa inovadora ao promover a parceria entre o setor privado e o sistema público de ensino.





“Diante das diversas ações já ofertadas pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, esse tipo de colaboração tem o potencial de ampliar ainda mais as oportunidades de acesso ao ensino superior para estudantes da rede pública. Ao participarem de um cursinho estruturado, com foco nas exigências dos vestibulares e orientação de professores experientes, os alunos têm acesso a recursos semelhantes aos disponíveis em outras redes. Isso favorece o domínio dos conteúdos, o desenvolvimento de estratégias de prova e a gestão emocional — fatores que podem aumentar significativamente suas chances de aprovação. Além disso, saber que estão recebendo uma oportunidade diferenciada eleva o engajamento e a autoconfiança, incentivando maior dedicação aos estudos e à crença no próprio potencial”, enfatizou.

As aulas do ConnectX seguem até a realização da Prova Paraná Mais, prevista para o final de novembro, promovendo uma jornada intensiva de aprendizado, reforço e motivação para que os estudantes se sintam mais preparados e confiantes em busca de uma vaga nas universidades estaduais do Paraná. Contudo, a ideia é seguir com o acompanhamento dos alunos após a entrada nas universidades com o objetivo de conectar os jovens estudantes às oportunidades de empregos por meio de estágios em áreas de interesse dos alunos.





Serviço:

PROJETO CONNECTX – Colégio Maxi

Local das aulas presenciais: Rua Benjamin Constant, 1400

Horário das aulas: de segunda a sexta, das 13h45 às 17h45

Atividades pedagógicas aos sábados: quando agendadas

Informações: www.cursoconnectx.com.br





