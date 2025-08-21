Projeto da UEL leva conceitos jurídicos de bullying às escolas de Londrina

Conscientizar a comunidade escolar sobre condutas e atitudes caracterizadas como intimidação sistemática, atuando de forma preventiva em torno de uma realidade social tratada por diversas leis e normativas, e que possui uma lei própria há muito pouco tempo. Este é o objetivo do projeto de extensão Linguagem Jurídica Simples, sediado no Departamento de Direito Privado da UEL, que tem entre suas ações a promoção de palestras sobre bullying e cyberbullying para os estudantes dos ensinos Fundamental II e Médio.





Coordenadora do projeto, a professora Juliana Kiyosen Nakayama adianta que o próximo compromisso dos 38 estudantes participantes será ao longo de todo o dia 2 de setembro, no Colégio Estadual Professora Benedita Rosa Rezende, Zona Oeste de Londrina. Neste dia, nos períodos da manhã, tarde e noite, graduandos em Direito do primeiro e segundo ano, e estudantes do Programa de Pós-graduação em Direito Negocial da UEL, ministrarão palestras em 20 salas de aula.

Em pauta, condutas consideradas intimidatórias em âmbito verbal, psicológico e moral, social, físico, material, sexual e virtual, que trazem sérias consequências às vítimas. Se cometidas de forma intencional, por outro lado, podem resultar em sanções ou penas aos agressores, principalmente desde janeiro de 2024, com a inclusão dos crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal brasileiro, e o aumento das penas para crimes cometidas pela internet.





Além de levar o olhar técnico para dentro da escola, o projeto de extensão funciona como espaço de formação para os 38 graduandos em Direito, destaca a professora Juliana. A partir das suas orientações, os estudantes precisam aprofundar suas pesquisas sobre diversos temas de interesse do Direito e encontrar recursos para apresentá-los de forma prática, acessível e concisa, aproximando o Direito da realidade social dos mais jovens. A regra é traduzir o “juridiquês”.

Com a iniciativa, o grupo adota o conhecimento como estratégia de prevenção ao bullying e cyberbullying trazendo conteúdos voltados até mesmo para a identificação dos casos “silenciosos”, onde as vítimas, geralmente jovens, desenvolvem um estado de isolamento, tristeza e ansiedade, ante a busca por ajuda em sua comunidade escolar.



