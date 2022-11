Projeto da UEL monitora e analisa animais encalhados no Litoral

No ano passado, aproximadamente 2.300 animais marinhos, na sua maioria aves, foram encontrados encalhados no litoral paranaense, em apenas 100 km de extensão. Outras espécies, como tartarugas, golfinhos, lobos marinhos e focas, também foram registradas na mesma situação. Os dados são do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR (Universidade Federal do Paraná), que conta com apoio, desde 2010, da UEL (Universidade Estadual de Londrina) nesse monitoramento e na análise anátomo-patológica dos animais encalhados.





De acordo com a professora Ana Paula Frederico Rodrigues, do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da UEL, coordenadora do projeto, há uma grande quantidade de dados já coletada e muitos estudos voltados não apenas para a determinação da causa mortis dos animais, mas todos os fatores envolvidos.

Publicidade

Publicidade





Em 2015, os pesquisadores passaram a atuar com o PMP (Projeto de Monitoramento de Praias) da Bacia de Santos (SP), em razão da exigência do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) para estudos e monitoramento antes e depois da instalação de plataformas de petróleo na região.





Publicidade

Publicidade

A fase atual do projeto teve início em 2019, baseada no Simba (Sistema de Informação de Monitoramento da Biota Aquática), que reúne dados dos PMPs de todo o Brasil. A coordenadora explica que o sistema já monitorou mais de 1 milhão de animais e o projeto da UEL se ocupa de cerca de 25% deste total.





Os estudos se voltam para o impacto da ação humana no meio ambiente. É uma pesquisa extensa e difícil, segundo Ana Paula, pela falta de dados mais antigos. Até 2015, a coleta era semanal, depois passou a ser diária.

Publicidade





O impacto indica relação com a atividade pesqueira, poluição e outros fatores. Ela destaca, por exemplo, a significativa quantidade de animais que morrem pela ingestão de plástico (embalagens vazias, tampinhas) ou mesmo pedaços de redes de pesca velhas simplesmente jogadas no mar pelos pescadores.

Publicidade