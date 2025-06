Prouni abre inscrições para processo seletivo: em Londrina são 81 cursos com bolsas de estudo

Rio de Janeiro - As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) começam nesta segunda-feira (30) e vão até 4 de julho. Os candidatos que pretendem concorrer às bolsas que serão oferecidas para o segundo semestre deste ano podem se inscrever gratuitamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Em Londrina, de acordo com informações obtidas no portal, são ofertadas bolsas para 81 cursos.





Criado em 2004, o Prouni oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições ensino particulares do todo o país.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Para estar apto a participar da seleção, o estudante deve ter o ensino médio completo, ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 ou 2023 e obtido, no mínimo, 450 pontos de média nas cinco provas do exame, além de não ter tirado zero na prova de redação.

Publicidade

Ao optar pela seleção para bolsas integrais, o estudante deve ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo ((R$ 2.277) e, para bolsas parciais, de até 3 salários mínimos (R$ 4.554).

Publicidade

O resultado da primeira chamada da seleção será divulgado em 7 de julho, na página do Prouni. A segunda chamada está prevista para 28 de julho.

Publicidade

Cursos

Publicidade





O Ministério da Educação (MEC) já divulgou a consulta prévia às bolsas, que estão disponíveis para mais 370 cursos de 887 instituições privadas.

Publicidade

Administração é o curso com maior oferta de bolsas, sendo 9.275 bolsas integrais e 4.499 parciais. Em seguida, aparecem os cursos de direito, com 13.152 bolsas (4.277 integrais e 8.875 parciais); pedagogia, com 11.339 bolsas (8.465 integrais e 2.874 parciais); e educação física, com 8.939 (6.063 integrais e 2.876 parciais).

Publicidade

CRONOGRAMA

Inscrições: 30 de junho a 4 de julho

Resultado da primeira chamada: 7 de julho

Resultado da segunda chamada: 28 de julho

Manifestação de interesse na lista de espera: 18 e 19 de agosto

Resultado lista de espera: 22 de agosto









Leia também: