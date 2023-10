PUC e governo do Paraná firmam parceria para ampliar atendimento em hospitais públicos de Londrina

O Governo do Paraná e a PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Londrina formalizaram, nesta quarta-feira (11), um termo de cooperação entre os Hospitais Zona Norte e Zona Sul e o curso de Medicina da instituição de ensino superior. O documento estabelece as bases para o desenvolvimento de hospital-escola nas unidades, com direcionamento para as áreas de pediatria, cirurgia ginecológica, clínica médica e cuidados paliativos.





No Hospital Zona Sul, serão turmas de até 12 estudantes por dia, com cerca de 160 universitários até o fim do ano. Já para o Zona Norte, deverão participar da formação turmas diárias de 25 acadêmicos, somando cerca de 580 alunos ao fim deste período.

A parceria entre as instituições deve criar oportunidades significativas para estudantes de Medicina e profissionais da área. Um dos principais objetivos é promover atividades de pesquisa acadêmica, permitindo que os universitários tenham acesso a experiências práticas. Além disso, a cooperação visa fortalecer o sistema de saúde na região, contribuindo para a formação de profissionais capacitados e comprometidos com o bem-estar da comunidade local.





O termo de cooperação foi assinado pelo secretário estadual da Saúde, Beto Preto, e a diretora do Campus da PUC Londrina, Nadia Moreno.

“Estamos comprometidos em fortalecer a educação médica e melhorar a qualidade dos cuidados de saúde em nossa região. Essa cooperação entre os hospitais locais e a PUC-PR representa um avanço significativo nesse sentido”, avaliou o secretário.





“Hospitais-escola desempenham um papel crucial no desenvolvimento de futuros médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde. A assinatura deste termo de cooperação é um passo importante para tornar Londrina um polo de excelência na formação de profissionais de saúde”, reforçou o diretor-presidente da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas), Marcello Machado, entidade que administra os hospitais.





Nadia Moreno destacou a iniciativa como fundamental para a formação do corpo acadêmico. “Não temos dúvidas de que essa cooperação terá um impacto positivo tanto na formação de novos profissionais de saúde quanto na qualidade dos serviços médicos prestados à população. Com o apoio do governo estadual e a dedicação da universidade, estamos traçando um grande futuro para a saúde”, ressaltou.