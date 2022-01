Rede estadual oferta diversas modalidades de ensino

Pais, responsáveis e estudantes que não efetuaram a rematrícula no ano passado, ou que desejam ingressar na rede estadual de ensino em 2022, podem procurar diretamente as instituições de ensino para garantir a vaga e não perder o início do ano letivo, que começa em 7 de fevereiro.

As secretarias dos colégios estaduais estão abertas. Para alunos que já eram da rede, o pai, responsável ou o próprio estudante (quando maior de 18 anos) precisa comparecer à instituição de ensino onde o aluno estava matriculado em 2021, informar a intenção de permanecer na escola, entregar a documentação obrigatória e assinar o formulário de renovação de matrícula.

Já para estudantes de outras redes de ensino, particulares, de outros estados ou países, os responsáveis legais devem procurar a instituição de ensino mais próxima da residência para solicitar a vaga, e assim incluir o estudante no CEVE (Cadastro de Espera de Vaga Escolar).





Caso não haja vaga na instituição de ensino de preferência, o estudante será informado das opções disponíveis e ficará na lista de espera mesmo depois de estar matriculado e frequentando outra instituição de ensino, podendo ser chamado assim que a vaga estiver livre.





EJA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – Para quem deseja uma vaga na EJA (Educação de Jovens e Adultos) o processo é o mesmo do ensino regular, com a diferença de que é necessário procurar diretamente as instituições que ofertam a modalidade. É possível conferir quais são elas na página da EJA. Lembrando que a EJA é preciso ter 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos completos para o ensino médio.

Já para a modalidade da Educação Profissional e Técnica, ainda há vagas em parte das instituições que ofertam os cursos integrados, ou seja, concomitantes com o ensino médio. Como o fechamento das turmas ocorre de maneira independente em cada colégio, é preciso conferir se o curso na instituição desejada ainda possui vagas disponíveis. Na página da Educação Profissional é possível conferir todas as instituições que ofertam a modalidade por cidade e os respectivos cursos.





IDIOMAS – Também há vagas nos cursos gratuitos do Celem (Centro de Línguas Estrangeiras Modernas). São aulas de Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Mandarim, Polonês e Ucraniano; além de PFOL (Português para Falantes de Outras Línguas) e Libras (Língua Brasileira de Sinais) como segunda língua (para ouvintes).





A matrícula é feita diretamente nas instituições de ensino que ofertam os cursos – ao todo, são 483 colégios em 217 municípios. A lista de escolas e seus respectivos cursos pode ser conferida na página oficial do Celem.





Pelo menos 70% das vagas são destinadas a estudantes do ensino público estadual (a partir do 6º ano) e as demais são para professores e funcionários da rede estadual de ensino e a comunidade em geral.

Novidade para este ano, o curso online de Espanhol tem vagas restantes apenas para os estudantes da rede estadual (a partir do 9° ano do ensino fundamental) através deste link.





INÍCIO DO ANO LETIVO – O ano letivo começa no dia 7 de fevereiro, no modelo presencial, conforme calendário anunciado em novembro passado pela Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação do Paraná).