Rolândia abre inscrições para escolinhas gratuitas de futsal e voleibol

A Secretaria Municipal de Esportes de Rolândia está com inscrições abertas para as escolinhas gratuitas de futsal e voleibol. As aulas serão ministradas no anexo do Ginásio Emilio Gomes, no centro da cidade.





As atividades acontecem às segundas e quartas-feiras, das 9h30 às 11h, e são destinadas a crianças e adolescentes interessados em aprender e praticar esportes. Os participantes contarão com acompanhamento especializado para desenvolver habilidades técnicas e trabalhar em equipe.

Para se inscrever, basta comparecer ao local nos dias e horários das atividades e procurar a professora Paula.





A iniciativa busca incentivar a prática esportiva entre os jovens, promovendo bem-estar, socialização e qualidade de vida. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes.