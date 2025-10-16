Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
ATÉ DOMINGO

Secretaria da Educação prorroga prazo para matrículas e inscrições na rede estadual

Redação Bonde com AEN-PR
16 out 2025 às 09:32

Compartilhar notícia

Foto: Lucas Fermin/SEED-PR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) prorrogou até o próximo domingo (19) o prazo para a rematrícula dos estudantes que permanecerão na mesma escola em 2026 e para as inscrições no Processo Classificatório da Educação Profissional (cursos técnicos). O procedimento deve ser feito preferencialmente pela Área do Aluno , acessada com CPF e celular previamente cadastrados.


De acordo com o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, a prorrogação atende famílias que encontraram dificuldades no período inicial e garante a organização do próximo ano letivo. “A ampliação do prazo permite que todos confirmem a vaga e participem das etapas seguintes. É essencial para planejarmos, com qualidade, o atendimento de cada estudante em 2026”, afirma.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Ainda segundo o secretário, o formato digital segue como destaque do processo. “A Área do Aluno representa um avanço na modernização da rede, simplificando o fluxo, dando transparência e fortalecendo a relação com a comunidade escolar”, completa.


Documentos necessários

Publicidade


A confirmação da matrícula exige a apresentação de documentos que podem ser anexados diretamente na plataforma ou entregues presencialmente na escola a partir de janeiro de 2026. São exigidos comprovante de vacinação atualizado, documento de identificação do estudante (RG e CPF), certidão de nascimento, documento com foto do responsável legal, no caso de menores de idade, e comprovante de residência atualizado emitido pela Copel ou Sanepar nos últimos dois meses.

Publicidade


Ensino profissional


Publicidade

A rede estadual oferece mais de 45 cursos técnicos gratuitos, integrados ao Ensino Médio ou subsequentes, em áreas como Gestão, Saúde, Comunicação, Infraestrutura e Turismo. As formações são ofertadas em escolas estaduais e em parceria com o Senai e o Senac. Em 2025, o Paraná conta com 777 escolas em 32 Núcleos Regionais de Educação, com 50 mil vagas para cursos integrados e 6 mil para subsequentes.


Confira o calendário:

Publicidade


Rematrícula e inscrições para Educação Profissional (9º ano e 3º ano do Médio): até 19 de outubro

Publicidade

Resultado do Processo Classificatório da Educação Profissional: 3 a 7 de novembro

Matrículas de alunos novos (5º ano municipal para 6º ano estadual e 9º ano para Ensino Médio): 10 a 21 de novembro

Cadastre-se em nossa newsletter

Vaga de preferência (mudança de escola) e matrículas na EJA: 1º a 12 de dezembro

Educação ensino público Rede estadual Secretaria de Educação do Paraná matrícula prazo Prorrogação
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas