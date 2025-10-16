Secretaria da Educação prorroga prazo para matrículas e inscrições na rede estadual

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) prorrogou até o próximo domingo (19) o prazo para a rematrícula dos estudantes que permanecerão na mesma escola em 2026 e para as inscrições no Processo Classificatório da Educação Profissional (cursos técnicos). O procedimento deve ser feito preferencialmente pela Área do Aluno , acessada com CPF e celular previamente cadastrados.





De acordo com o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, a prorrogação atende famílias que encontraram dificuldades no período inicial e garante a organização do próximo ano letivo. “A ampliação do prazo permite que todos confirmem a vaga e participem das etapas seguintes. É essencial para planejarmos, com qualidade, o atendimento de cada estudante em 2026”, afirma.

Ainda segundo o secretário, o formato digital segue como destaque do processo. “A Área do Aluno representa um avanço na modernização da rede, simplificando o fluxo, dando transparência e fortalecendo a relação com a comunidade escolar”, completa.





Documentos necessários

A confirmação da matrícula exige a apresentação de documentos que podem ser anexados diretamente na plataforma ou entregues presencialmente na escola a partir de janeiro de 2026. São exigidos comprovante de vacinação atualizado, documento de identificação do estudante (RG e CPF), certidão de nascimento, documento com foto do responsável legal, no caso de menores de idade, e comprovante de residência atualizado emitido pela Copel ou Sanepar nos últimos dois meses.

Ensino profissional





A rede estadual oferece mais de 45 cursos técnicos gratuitos, integrados ao Ensino Médio ou subsequentes, em áreas como Gestão, Saúde, Comunicação, Infraestrutura e Turismo. As formações são ofertadas em escolas estaduais e em parceria com o Senai e o Senac. Em 2025, o Paraná conta com 777 escolas em 32 Núcleos Regionais de Educação, com 50 mil vagas para cursos integrados e 6 mil para subsequentes.





Confira o calendário:

Rematrícula e inscrições para Educação Profissional (9º ano e 3º ano do Médio): até 19 de outubro

Resultado do Processo Classificatório da Educação Profissional: 3 a 7 de novembro

Matrículas de alunos novos (5º ano municipal para 6º ano estadual e 9º ano para Ensino Médio): 10 a 21 de novembro

Vaga de preferência (mudança de escola) e matrículas na EJA: 1º a 12 de dezembro