Secretaria de Educação abre inscrições para programa de formação continuada para professores

O programa Formadores em Ação, da Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR), tem inscrições abertas para a terceira e última jornada de 2025. Podem participar todos os professores e pedagogos da rede estadual de educação, técnicos da própria Seed-PR e dos Núcleos Regionais de Educação (NRE). São 27 mil vagas no total.





Interessados em participar da formação continuada devem efetuar inscrição até terça-feira (9), de forma on-line e gratuita, por meio do portal RH Seed . No momento da inscrição, o cursista poderá escolher até duas de 73 temáticas disponíveis para a formação continuada. A novidade é o tema “Projeto Integrador EM 2026”, voltado para a metodologia de aprendizagem em projetos.

O grupo de estudos Formadores em Ação é uma proposta de formação continuada entre os próprios professores, que têm como missão promover a melhoria da aprendizagem e o protagonismo dos estudantes, por meio da valorização de saberes e da troca de experiências entre os profissionais da educação da rede estadual.





Em 2025, o Formadores em Ação já alcançou resultados expressivos. Foram 74 temas trabalhados, com 424 formadores em atuação, responsáveis por 3.123 turmas, que atenderam 59.372 cursistas. Ao todo, foram registradas mais de 3,1 milhões de horas de formação.

“O Formadores em Ação tem sido um dos programas mais exitosos do nosso Estado, promovendo a formação entre pares e fortalecendo a qualidade do ensino. É uma oportunidade para que nossos professores se capacitem ainda mais e apliquem práticas e metodologias inovadoras em sala de aula”, afirma o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.





Ùltima jornada do ano

Esta será a terceira jornada do programa Formadores em Ação no ano, após as etapas realizadas de março a abril e maio a agosto. Educadores que cursaram as jornadas anteriores podem se inscrever normalmente, assim como aqueles que nunca participaram.

Cada curso oferta 40 horas de certificação. Os encontros virtuais, via Google Meet, ocorrem semanalmente, com duração média de 1h40, ao longo de dez semanas. As datas e horários das aulas são selecionadas pelo cursista no momento da inscrição.

Algumas temáticas demandam que o cursista aplique estratégias, atividades e metodologias diretamente com os alunos, registrando a experiência para posterior socialização com os colegas do grupo de estudos. Para os profissionais que não atuam em sala de aula no momento, a implementação deve acontecer no respectivo contexto de atuação, dentro do NRE ou da Seed-PR, por exemplo.





Conforme a chefe do Núcleo Formadores em Ação da Seed-PR, Gilmara Weingartner, um dos objetivos da ação é criar um espaço de discussão e trocas de experiências entre os educadores da rede. “Professores reunidos conseguem pensar e planejar aulas em grupos, buscando as melhores estratégias para a aprendizagem dos estudantes”.

