Sesc abre inscrições para cursinho pré-vestibular em Londrina

O Sesc PR oferta 130 vagas gratuitas para o curso pré-vestibular 2024 nas unidades Sesc da Esquina (50 vagas), em Curitiba, e Sesc Londrina Centro, em Londrina (80). As inscrições seguem até o dia 22 de janeiro de 2024. Podem participar da seleção trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes e/ou estudantes da rede pública de ensino ou da rede privada com bolsa integral. Todas as informações estão no edital, disponível neste link . O resultado será divulgado a partir de 5 de fevereiro de 2024. Com aulas presenciais, de segunda a sexta-feira, no período da tarde, as aulas contarão com plantões de dúvida e monitoria. O curso foca na aprovação nos principais vestibulares e nos resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Para isso, conta com professores especialistas e material didático oferecido ao aluno gratuitamente.



Durante as aulas os alunos receberão orientações das formas de ingresso nas universidades, realizarão simulados para acompanhamento da aprendizagem e aulões de véspera dos principais vestibulares do Paraná e do Enem.



As aulas do curso Pré-Vestibular do Sesc PR têm material incluso e atualizado anualmente; turmas reduzidas; plantões de dúvidas; simulados com medidores de desempenho; aplicados mensalmente, com base em provas anteriores da UFPR (Universidade Federal do Paraná), do Enem e demais universidades, para que o aluno se familiarize com os processos avaliativos; cine debates; peças teatrais sobre os livros exigidos nos vestibulares do Paraná; aulão de véspera.



Além das vagas gratuitas estão abertas matrículas pagantes para trabalhadores e dependentes do comércio, bem como para o público em geral, com valores abaixo do mercado.