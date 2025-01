Startup oferece curso gratuito de IA e almeja 1 milhão de alunos

Junior Borneli, 43, pede que o ensino de inteligência artificial seja uma questão de estado. E que isso aconteça com urgência.



"Capturar a principal janela de oportunidade quando surge é fundamental. É muito curta essa janela. Se a gente demora muito perde uma grande chance, a de ser relevante no presente", afirma.



Ele é CEO e fundador da StartSe, empresa de educação executiva com sede no Brasil e operações nos Estados Unidos e China. A companhia criou o Movimento IA Brasil, com a meta de oferecer cursos gratuitos de Inteligência Artificial, em diferentes níveis, para 1 milhão de pessoas.



Lançado em novembro do ano passado, o programa, aberto para qualquer interessado, reuniu 12 mil alunos desde então. Para incrementar o número, a StartSe busca parcerias e patrocínios de outras empresas. A primeira foi a IBM, que vai oferecer as aulas aos seus funcionários.



Especializada também em treinamento, oferece programas de imersão para executivos em lugares como Vale do Silício, nos Estados Unidos, e na China, e cursos de lideranças. A empresa afirma ter treinado 50 mil pessoas em 2024.



Ela leva executivos para quatro hubs no exterior para que vivam experiências de tecnologias de ponta com empreendedores locais. São viagens a cada 15 dias para a China. Para o Vale do Silício, são semanais.

Borneli acredita que o número de 1 milhão é viável por meio das parcerias com outras companhias que podem oferecer e divulgar o curso para seus colaboradores.



"[IA] É a maior inovação tecnológica de todos os tempos. Supera a Revolução Industrial e agrícola. É assunto de soberania nacional e alvo de políticas públicas. Quem tem acesso a IA são as pessoas que produzem mais e se desenvolvem mais rapidamente", afirma.



Em julho do ano passado, o governo federal anunciou uma proposta para o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024-2028. Os investimentos previstos, segundo o Executivo, são de R$ 23 bilhões. A ideia é criar infraestrutura de alto processamento tecnológico e desenvolver modelos de IA em português que reflitam as características culturais e linguísticas do país.