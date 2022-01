O tema da redação da Fuvest 2022 é "As diferentes faces do riso". Os candidatos que disputam o acesso à USP (Universidade de São Paulo) fazem na tarde deste domingo (16) o primeiro dia de provas da segunda fase, passando pelos testes de português e redação.

Para Maria Aparecida Custódio, professora de Redação do Objetivo - curso que corrigirá as provas da segunda fase em parceria com o UOL ainda hoje - o tema "As diferentes faces do riso" foi surpreendente e deve ter assustado os candidatos num primeiro momento.

"Mas, após a leitura da coletânea, com certeza o candidato contou com algum subsídio para produzir o próprio texto", disse ela.





Mais de 30 mil estudantes concorrem às 8.211 vagas da USP oferecidas via Fuvest. A universidade também vai ofertar outras 2.936 vagas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que usa a nota obtida pelo aluno no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).





Hoje, no primeiro dia de prova, os alunos precisam responder a dez questões dissertativas de língua portuguesa e produzir uma redação, que exige texto dissertativo-argumentativo assim como no Enem. Amanhã (17), os participantes devem solucionar 12 perguntas de disciplinas ligadas ao curso escolhido.

"Se forem duas disciplinas, haverá seis questões para cada uma delas. Se forem três disciplinas, haverá quatro questões para cada uma. Se forem quatro disciplinas, haverá três questões para cada uma", informa o vestibular.





As provas valem um total de cem pontos e têm duração de até quatro horas. Durante a prova haverá reconhecimento facial dos participantes. "Será utilizado detector de metais para ingresso nas salas de prova, com o objetivo de garantir a segurança dos candidatos e lisura do exame", afirma a Fuvest.