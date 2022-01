Tema racismo predomina em obras literárias para vestibular de 2022 da UEL

Parte integrante da prova de conhecimentos, dez obras literárias listadas pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) são as leituras obrigatórias para o Vestibular 2022, marcado para 6 de março. A Universidade repete os livros cobrados na edição 2021, mantendo a tradição de troca a cada dois anos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





No Manual do Candidato, a UEL indica que espera do candidato que considere, em literatura, uma “prática que estimula o exercício da sensibilidade, da liberdade e do amadurecimento crítico por meio do convívio com a representação de experiências humanas plurais”.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A FOLHA conversou com o professor de literatura do Colégio Marista de Londrina, Celso Pagnan, para trazer uma análise da lista. Ele considera que os livros possuem uma diversidade no que diz respeito a períodos literários e contextos sociais, mas faz uma observação quanto à conexão dos mesmos.





Continue lendo na Folha de Londrina.