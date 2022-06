Terminam nesta quarta-feira as inscrições para vagas remanescentes do vestibular UEL

Segundo o Edital Prograd/Cops nº 009/2022, é necessário preencher o formulário eletrônico e pagar a taxa de R$ 50. Ficam isentos do pagamento os candidatos que fizeram a inscrição no Vestibular 2022. A relação dos inscritos será divulgada dia 22 de junho, às 17 horas.

São oferecidas 391 vagas em 27 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações, com ingresso em agosto deste ano. A seleção é feita pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).

Nesta quarta-feira (15), às 17h, termina o prazo de inscrições para as vagas remanescentes do Vestibular 2022 da Universidade Estadual de Londrina ( UEL ). Podem participar da seleção todos os candidatos que fizeram o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2021. As inscrições devem ser efetuadas no site da Cops.

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO



Para participar do processo, os candidatos devem ter obtido resultado igual ou superior a 400 pontos na média aritmética das cinco notas das provas do Enem 2021, incluída a redação, e não podem ter zerado em nenhuma delas.

RESULTADO



O resultado da primeira seleção para as vagas remanescentes será divulgado em 27 de junho, a partir do meio-dia, na página da Cops. Os convocados deverão fazer a pré-matrícula diretamente no Portal do Estudante de Graduação, até dia 30 de junho, às 23h59.





De acordo com o calendário, estão previstas ainda mais duas seleções das vagas remanescentes do Vestibular UEL 2022: no dias 4 (2ª convocação) e 11 de julho (3ª convocação). Todo o processo deve ser acompanhado no site da Cops.