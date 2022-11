Todas as universidades estaduais do Paraná usam a nota do Enem

A primeira fase do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foi realizada neste domingo (13). Mais de 145 mil pessoas no Paraná fizeram as provas. A segunda etapa ocorrerá no dia 20 de novembro.







O Enem é promovido anualmente pelo Inep, autarquia do Ministério da Educação. O exame é usado como acesso à educação superior via Sisu (Sistema de Seleção Unificada), programa federal que possibilita aos estudantes ingressar nas universidades públicas e institutos tecnológicos por meio da nota obtida no Enem.



As sete universidades estaduais do Paraná utilizam a nota do exame para o ingresso nas instituições: Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (Uenp) e Estadual do Paraná (Unespar).





A Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Estadual do Centro Oeste usam o Enem como fase única de parte de seus cursos.





Na UEL, as vagas são definidas pelos cursos, assim como as pontuações mínimas, enquanto na Unicentro, a exigência é não zerar a redação do Enem.





