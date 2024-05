'Tour virtual' pelo Centro Histórico de Londrina será lançado na sexta; conheça

Nesta sexta-feira (31), será lançado oficialmente o site do Roteiro da Concha Acústica de Londrina, projeto que pretende preservar e enriquecer o patrimônio cultural da cidade. O site, que pode ser acessado em Roteiro da Concha, oferece uma visão detalhada do projeto, destacando a importância histórica e cultural da Concha Acústica de Londrina. O evento de lançamento será às 19h, no Espaço Villa Rica.

A iniciativa permite um passeio virtual guiado pelo Centro Histórico de Londrina, tendo como ponto de partida a Concha Acústica. O internauta e levado, então, a um "tour" dividido em fases: Rumo ao Calçadão; Em Torno da Praça Marechal; e Rumo à Concha.



