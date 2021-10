UEL abre inscrições para cursos de especialização

Foram disponibilizados pela PROPPG (Pró-Reitoria de Pós-Graduação) da UEL os Editais referentes à abertura das inscrições para cursos de especialização para início em 2022. Ao todo são 29 cursos de pós-graduação (lato senso), nas mais variadas áreas do conhecimento. As inscrições custam R$ 81,00 e devem ser realizadas somente online, por meio do site da PROPPG.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

As informações referentes a cada um dos cursos – isenção de inscrição, número de vagas, documentos necessários para inscrição, entre outras – devem ser obtidas nos editais específicos de cada curso de especialização.





A seleção dos candidatos será realizada de acordo com os períodos indicados por cada curso e estará à cargo da Comissão Coordenadora ou Comissão Examinadora de Seleção por ela designada. O resultado final será divulgado por meio de edital a ser publicado na página da PROPPG e também no site de cada curso.

Continua depois da publicidade





Acesse AQUI o Edital que traz a relação completa dos cursos ofertados.