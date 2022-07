UEL abre inscrições para cursos de idiomas na segunda-feira

O LabLínguas (Laboratório de Línguas) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou o calendário de atividades para as turmas do segundo semestre de 2022. Do nível básico ao avançado, são oferecidos cursos de Alemão, Espanhol, Francês, Grego Antigo, Inglês, Italiano, Latim, Mandarim e Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL), em mais de 80 turmas. As aulas têm início em 15 de agosto, de forma remota ou presencial.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 25 de julho e 5 de agosto, no site do LabLínguas. Neste período podem se inscrever novos alunos no nível iniciante, estudantes que desejem continuar os estudos no Laboratório (rematrícula) e estrangeiros interessados no curso de PFOL. Os valores da taxa única semestral são de R$ 300,00 para membros da comunidade interna e R$ 390,00 para a comunidade externa.

“É de fato acessível e isso, claro, atrai o público. Mas não só isso. Os nossos instrutores, em geral, são nossos ex-alunos que fazem mestrado e doutorado e voltam para trabalhar conosco. O resultado é muito bom sempre, temos esse retorno positivo dos alunos. Os nossos estagiários realizam pesquisas e sempre trazem novidades que acrescentam no trabalho”, acrescenta a coordenadora do LabLínguas, a docente do Departamento de Letras Adriana Fiori.





Os cursos regulares para adultos têm 60 horas-aulas semestrais, com atividades previstas até o dia 10 de dezembro. As vagas são limitadas a 25 vagas por turma. Como requisito para participar, é necessário ter 16 anos completos no ato da matrícula. Confira as turmas e os horários disponíveis.