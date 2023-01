UEL abre inscrições para cursos de idiomas; saiba como se matricular

Interessados em aprender ou aperfeiçoar os conhecimentos em outros idiomas têm entre os dias 16 e 27 de janeiro para se matricular nos cursos ofertados pelo Laboratório de Línguas (Lablínguas) da UEL.





As aulas têm início no dia 6 de fevereiro e as inscrições podem ser realizadas por meio da página do Lablínguas.

O Laboratório de Línguas vai ofertar, no primeiro semestre deste ano, cursos nos seguintes idiomas: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, latim clássico, grego antigo, mandarim e português para falantes de outras línguas (PFOL), além de leitura instrumental em língua inglesa, inglês e espanhol para crianças e formação pedagógica em língua estrangeira.





Conforme o coordenação do Laboratório, serão abertas 77 turmas nos formatos online e presencial. O custo para o semestre é de R$ 300,00 para a comunidade interna e R$ 390,00 para a comunidade externa, com pagamento no ato da matrícula, via Pix ou boleto bancário.





Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (43) 3371-4296, das 11h30 às 17h30.