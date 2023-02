UEL abriu hoje inscrições para vestibular de cursos EaD de Computação e Gestão Pública

A UEL abre nesta quinta-feira (9) as inscrições para vestibular para dois cursos de graduação que serão oferecidos na modalidade à distância (EaD) nas áreas de Licenciatura em Computação e Tecnologia em Gestão Pública

Ao todo são 427 vagas, sendo 277 em Computação e 150 para Tecnólogo em Gestão Pública. As inscrições custam R$ 92,00 e podem ser feitas até 1º de março, neste portal





A seleção dos candidatos se dará pelos critérios estabelecidos em edital público, como pontuação da prova objetiva e da redação. Embora sejam oferecidos na modalidade EaD, algumas atividades avaliativas dos cursos poderão ser realizadas no polo de matrícula. As provas de conhecimentos gerais e de redação serão realizadas presencialmente no dia 19 de março, em locais divulgados posteriormente. O resultado da seleção está previsto para ser divulgado em 31 de março.





O curso de Licenciatura em Computação terá como polos os municípios de Assaí, Astorga, Bandeirantes, Bela Vista do Paraíso, Cidade Gaúcha, Congonhinhas, Jacarezinho, Londrina, Palmital, Prudentópolis, São João do Ivaí e Siqueira Campos. Já o curso de Tecnologia em Gestão Pública terá cinco polos: Apucarana, Arapongas, Jaguapitã, São João do Ivaí e Tamarana.

Universidade Virtual

Os dois cursos oferecidos pela UEL fazem parte do Vestibular Unificado EaD da Universidade Virtual do Paraná (UVPR), que disponibiliza ao todo 2.262 vagas em cursos de graduação na UEL e nas demais Instituições públicas paranaenses – UEM, Unioeste, Unicentro, UENP e UEPG. O Vestibular unificado EaD conta com apoio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O edital completo do Vestibular Unificado EaD da Universidade Virtual do Paraná pode ser acessado aqui