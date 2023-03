UEL aplica 2ª Fase do Vestibular 2023 a partir deste domingo

Mais de 6.700 candidatos fazem a 2ª fase do Vestibular 2023 da UEL a partir deste domingo (2 de abril), às 14 horas, quando serão aplicadas as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação. Esta etapa do concurso será realizada exclusivamente em Londrina.





Na segunda-feira (dia 3), os candidatos farão a prova discursiva de Conhecimentos Específicos e na terça (dia 4) será aplicada a prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais.

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) divulgou na última sexta-feira (24) o Cartão de Inscrição do Candidato, que traz o local, datas, horário e as demais informações relacionadas às provas da 2ª fase. O Cartão está disponibilizado no portal da Cops.





Nesta 2ª fase serão utilizadas 231 salas, nos oito Centros de Estudos, no Campus da UEL – CCH, CTU, CCB, CCE, Ceca, Cesa, CCH e CEFE. As provas ainda serão aplicadas na PEL I,II e III; Casa de Custódia, Creslon, Cadeia Feminina e no Patronato Penitenciário para 111 candidatos apenados, aprovados na 1ª fase.

De acordo com a professora Sandra Garcia, da Coordenadoria de Processos Seletivos, avaliações realizadas sobre o modelo do Vestibular da UEL mostraram que os candidatos aprovam a prova discursiva, adotada nesta etapa.





Segundo a avaliação, os estudantes atestam que conseguem um desempenho melhor exatamente porque é o momento em que eles podem demonstrar o conhecimento sobre a área escolhida.





Esse ano estão sendo ofertadas 3.100 vagas, sendo 2.541 via Vestibular e outras 559 por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificado). A Universidade divulga o resultado do Vestibular (1ª convocação) no dia 4 de maio, às 12 horas.





A pré-matrícula dos novos alunos será realizada de 4 a 14 de maio, no Portal do Estudante. Os aprovados deverão iniciar as aulas do ano letivo 2023 no dia 17 de julho.