UEL aprova calendário de graduação para 2025

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) aprovou o calendário do ano letivo 2025, alinhando as atividades acadêmicas da graduação com o ano civil. O calendário acadêmico do próximo ano foi aprovado pela maioria dos membros do Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), em reunião realizada na quinta-feira (28).





Pela proposta aprovada, as atividades acadêmicas de 2025 iniciam em 24 de março, com término previsto em 13 de dezembro. O primeiro semestre será de 24 de março a 26 de julho, com as datas de 28, 29, 30 e 31 de julho reservadas para os exames. O resultado final das provas deverá ser divulgado no dia 1º de agosto.

Já o segundo semestre terá início em 11 de agosto e conclusão em 13 de dezembro, com o período entre 15 e 18 de dezembro reservado para os exames. O resultado final tem de ser apresentado até 22 de dezembro.





Desde 2020, o calendário conta com um descompasso de seis meses em relação ao ano civil, o que foi provocado sobretudo pelo impacto da pandemia do coronavírus, quando as aulas foram realizadas no modo remoto, contabilizando mais dias letivos, atenuando essa diferença de um semestre.

PERÍODO DE AJUSTE





Segundo a reitora Marta Favaro, o alinhamento das atividades acadêmicas com o ano civil traz benefícios diretos para estudantes, professores e agentes universitários, na organização da vida pessoal e no ciclo de formação dos alunos, afetando sobretudo aqueles que se encontram no final do processo formativo.





A reitora lembrou que, para realizar o alinhamento, toda a comunidade universitária teve de passar pelo período de ajuste nesse ano de 2024, que teve início em 17 de junho passado e terminará em 28 de fevereiro de 2025.





